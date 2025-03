Lebron James confronta jornalista por comentários sobre seu filho; entenda

A vitória do Los Angeles Lakers sobre o New York Knicks, por 113 a 109, na madrugada da última quinta-feira (6), no Staple Center, pela NBA, foi marcada por um embate de Lebron James com um jornalista. Trata-se de Stephen A. Smith, da ESPN. Antes mesmo do início da partida, os dois foram flagrados em um embate dentro de quadra.

As imagens viralizaram nas redes sociais. No dia seguinte, Stephen A. Smith comentou sobre o ocorrido no programa "First Take", da ESPN dos Estados Unidos. Ele relatou que Lebron James foi o confrontar referente a comentários recentes feitos sobre o seu filho, Bronny James.

- Ele veio me confrontar referente a alguns comentários referente ao filho dele... Não foi o jogador de basquete que veio me confronto, mas sim um pai. Não consigo ficar com raiva dele referente a isso. Ele claramente ficou chateado com algum comentário que fiz. Ou com algo que ele achou que falei e resolveu me confrontar- iniciou o jornalista, antes de completar.

- Bom, ele e o agente dele tem o meu número. Não me oponho a conversar com ele. Pelo contrário, se ele quiser me ligar ou se encontrar comigo para conversar, estarei disponível. Mas não foi isso que ele escolheu. Preferiu me confrontar em quadra - concluiu.

Possível comentário que irritou Lebron James

O depoimento de Stephen A. Smith continuou durante o programa. Na visão dele, nunca ocorreu uma crítica referente a Bronny James. O jornalista declarou que entende que o jovem, de apenas 20 anos, vive um ano de calouro, e por isso, ainda precisa se adaptar a liga. Contudo, ele apontou que as criticas são referente a declarações de Lebron James sobre o próprio filho.

- Eu nunca falei mal do seu filho. Estava falando sobre você, Lebron James. Eu desejo tudo de bom para o Bronny James. Espero que ele consiga virar uma estrela da NBA... Mas ao mesmo tempo, existe uma grande espectativa de sucesso nele. Para mim, ele é um calouro e vai demorar para se adaptar. Minhas considerações são sobre a pressão de ser filho de quem ele é - inciou Stephen A. Smith, antes de completar.

- Lebron James está no livro dos recordes da NBA. E ele fala sobre o futuro do filho. Tem uma aspas que ele falou: "Meu filho poderia ser titular dos Lakers agora. Ele é melhor que metade dos jogadores da NBA". Meu ponto é, quando ele (Lebron) fala assim sobre o filho, cria-se um microscópio de análise ainda maior em cima do Bronny James. É uma situação que o próprio Lebron criou - concluiu.