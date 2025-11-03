Felipe Melo pede jogador titular no Flamengo e dispara: 'Seleção Brasileira'

O Flamengo venceu o Sport por 3 a 0, no sábado (1°), mas se manteve atrás do Palmeiras, que bateu o Juventude. Após a partida, Felipe Melo pediu a titularidade de um jogador no Rubro-Negro e ainda falou que ele tem nível de Seleção Brasileira.

Durante o programa "Fechamento Sportv", neste domingo (1°), Felipe Melo elogiou a atuação de Emerson Royal em Flamengo x Sport.

- Ninguém joga nos clubes que o Emerson Royal atoa, gente! É muito bom jogador. Nível de Seleção Brasileira. No meu time, entre Royal e Varela, joga o Royal e com muita diferença. Gosto de um cara que jogue mais para frente. Sabe defender, tem muita força, mas é mais agudo que o Varela - disparou Felipe Melo.

Felipe Melo pediu convocação de jogador do Flamengo (Foto: Reprodução Sportv)

Como foi o jogo entre Flamengo x Sport

O Flamengo ditou o ritmo do primeiro tempo contra o Sport no Maracanã. Buscando trabalhar a bola, principalmente pelo lado direito do campo (com Royal), o time de Filipe Luís tentou envolver o Sport, que se fechou lá atrás. A primeira grande chance foi aos 12 minutos, quando Samuel Lino, após jogada com Carrascal e De La Cruz, chutou cruzado. Dois minutos depois, Bruno Henrique, sozinho, mandou a bola por cima do gol adversário. Já na reta final, De La Cruz obrigou o goleiro Gabriel a fazer uma grande defesa.

Diante do cenário da partida entre Flamengo x Sport, faltou ao time carioca um armador na primeira etapa, um pensador, que seria Arrascaeta, mas que começou no banco. A opção foi Carrascal, mas o colombiano foi substituído aos 20' por conta de um desconforto nas costas. Além disso, faltou letalidade ao Rubro-Negro, um pouco mais de capricho no terço final do campo. Pressão em Flamengo x Sport.

Assim como na primeira etapa, o Flamengo começou o segundo tempo pressionando o Sport. De La Cruz, mais uma vez de longe, chutou com perigo ao gol. Foi no lance sguinte, no entanto, que o gol saiu. Bruno Henrique, após passe açucarado de Samuel Lino, estufou a rede. Visando aumentar o placar e garantir a vitória, Filipe Luís chamou Arrascaeta logo após o gol. Plata saiu para o lugar do uruguaio.

O Rubro-Negro chegou ao segundo tento aos 15', mais uma vez com Bruno Henrique. Após cruzamento de Saúl e cabeçada de Danilo, o camisa 27 mandou a bola para o gol. E não parou por aí! Arrascaeta, em um golaço de falta, fechou a vitória por 3 a 0 no Maracanã. Grande vitória do Flamengo contra o Sport.