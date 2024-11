Jornalista questiona resposta de Artur Jorge antes de Palmeiras x Botafogo: ‘Não é?’

Uma declaração de Artur Jorge na última segunda-feira (25) chamou atenção durante coletiva de imprensa antes de Palmeiras x Botafogo. Para o treinador, o jogo no Allianz Parque não será decisivo na briga pelo título do Brasileirão. O jornalista William Tavares, da ESPN, questionou a resposta do técnico.

- Eu estou entendendo a tática do Artur Jorge desde o empate com o Criciúma, com o Atlético-MG... Ele está tirando o peso, não está falando que é um jogo decisivo, está chamando a responsabilidade. Mas uma coisa é dar uma aliviada, outra é falar que não é decisivo - começou William Tavares.

- Sejamos claros, se o Botafogo perder, não ficará só a três pontos do Palmeiras, como terá também duas vitórias a menos. Aí tem que vencer um jogo, torcer para o Palmeiras perder um e empatar outro, além de ter que ganhar todos para poder passar. É decisivo sim, não é? - completou o jornalista.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 70 pontos, mesma pontuação do Botafogo, que tem uma vitória a menos. O Internacional é o terceiro colocado com 65 pontos, seguido por Fortaleza (64) e Flamengo (62).

Artur Jorge, antes de Botafogo x Palmeiras:

"Nos encontramos no ponto zero para olhar o momento em que estamos posicionados tal qual como um dos nossos rivais na luta pelo título e com um ponto de partida igual. Temos nove pontos pela frente, um confronto direto. Temos outros candidatos, mas mais afastados. Pensar mais no que temos que fazer na frente do que em relação ao passado. Sabemos que tivemos uma campanha consistente, um percurso de um alto nível em termos de performance. O Botafogo está em uma posição de grande coerência, não só em termos de comportamento, como em desempenho. Terça começa a reta final para um desafio importante. Não será decisivo, mas estamos preparados para ir em busca do objetivo que temos e que é muito ambicionado por nós. Preparados para poder lutar nos últimos três jogos"

