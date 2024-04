Rizek questionou arbitragem em estreia no Brasileiro (Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 20:09 • São Paulo (SP)

André Rizek questionou as decisões de arbitragem na vitória do Flamengo contra o Atlético-GO. Segundo suas palavras, o que aconteceu tem 'o potencial de correr o mundo'.

O lance comentado foi o que aconteceu logo nos acréscimos, quando foi anotado um pênalti em favor ao Rubro-Negro, que colocou o time na frente do placar e garantiu os três pontos. Além disso, muito foi questionada também a expulsão de Alix Vinícius.

De acordo com a postagem feita por Rizek, está é a imagem que irá marcar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro nesta temporada.

- A imagem da primeira rodada será o pênalti marcado contra o Atlético-GO no fim do jogo. Com potencial de correr o mundo, "olha o que fizeram do VAR no Brasil" - opinou.