Mauro Cezar critica arbitragem e detona atuação do Flamengo em estreia no Brasileirão: ‘Absolutamente ridícula’

Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 18:44 • São Paulo (SP)

O jornalista Mauro Cezar Pereira desaprovou a atuação do Flamengo contra o Atlético-GO, na estreia pelo Campeonato Brasileiro que terminou em vitória do Rubro-Negro por 2 a 1 - com gol quase ao apagar das luzes e repleto de polêmicas.

O jornalista disparou contra as escolhas do time e as alterações feitas por Tite ao decorrer do jogo. Segundo suas palavras, foi uma 'atuação absolutamente ridícula'.

- A atuação do Flamengo hoje é absolutamente ridícula. Segundo tempo imperdoável. Mexidas de Tite sem nexo. Perdeu um lateral antes do jogo, outro durante a partida, então sacou um zagueiro e ficou praticamente sem sistema defensivo para colocar um segundo centroavante. Desastroso - disse.

E não parou por aí com as críticas. Em um jogo com decisões de arbitragem extremamente polêmicas, o jornalista também questionou o pênalti dado contra o Atlético Goianiense nos minutos finais do confronto.

- Um absurdo se darem pênalti contra o Atlético Goianiense esse lance: Maguinho sobe olhando para a bola e faz um óbvio movimento com os braços para ganhar impulsão. Acidentalmente acertar Bruno Henrique. Não foi imprudência, ele apenas disputava a bola. VAR: Wagner Reway. Árbitro: André Luiz Policarpo - completou.