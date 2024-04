Em jogo polêmico, Flamengo vence Atlético-GO em estreia no Brasileirão

(Foto: Heber Gomes/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 18:42 • Goiânia (GO)

O Flamengo venceu o Atlético-GO por 2 a 1 neste domingo (14), no Estádio Serra Dourada, na estreia dos times no Brasileirão 2024. Os gols dos cariocas foram marcados por De La Cruz, em cobrança de falta, e Pedro, batendo pênalti; Luiz Fernando balançou as redes para os donos da casa. Desta forma, o Mais Querido inicia sua campanha no Campeonato Brasileiro com três pontos, enquanto o Dragão segue zerado.

A partida ficou longe de ser um primor técnico. Favorito, o Flamengo pouco conseguiu criar e superar a boa marcação do Atlético-GO. O gramado ruim do Serra Dourada não ajudou, mas o Rubro-Negro Carioca teve atuação abaixo do esperado. Além disso, o jogo foi marcado por lances polêmicos, como a expulsão de Alix Vinícius, o gol anulado do Dragão e o pênalti marcado para os visitantes já nos acréscimos.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O primeiro tempo ficou marcado por poucas chances de gol. O gramado do Serra Dourada apresentada péssimas condições, e o Flamengo, quem controlava a posse de bola, não estava em um dia inspirado. Já nos minutos adicionais, Pedro partiu no mano a mano e foi derrubado por Alix Vinícius, que foi expulso por ser o último homem. Na cobrança da falta, De La Cruz acertou um chutaço para abrir o placar.

Na volta do intervalo, o Rubro-Negro Carioca manteve o ritmo lento e começou a tocar a bola de maneira pouco objetiva. O Atlético-GO aguardava uma oportunidade, e ela veio a partir de cruzamento de Yony González para Luiz Fernando, nas costas do improvisado Ayrton Lucas na lateral direita, marcar de cabeça.

Pouco depois, o Dragão teve a chance de virar em pênalti cometido por Léo Pereira, que perdeu a cabeça e empurrou o atacante adversário que tentava atrapalhar a saída de Rossi. Shaylon, no entanto, desperdiçou a cobrança. O Atlético-GO chegou a marcar mais uma vez, mas o lance foi anulado pelo VAR. No fim da partida, já nos acréscimos, Bruno Henrique foi acertado com uma cotovelada de Maguinho, e o árbitro de vídeo recomendou a marcação do pênalti. Pedro cobrou e deu a vitória para os visitantes.

Pedro celebra gol da vitória pelo Flamengo diante do Atlético-GO em estreia do Brasileirão (Foto: Heber Gomes/AGIF)

📆 O QUE VEM POR AÍ?

O Flamengo volta a campo na quarta-feira (17), às 21h30, diante do São Paulo, no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileirão. Já o Atlético-GO enfrenta o Botafogo na quinta-feira (18), às 21h30, no estádio Nilton Santos.