Tite aprova arbitragem após vitória do Flamengo: ‘Decisões corretas’

Publicada em 14/04/2024 - 19:51 • Goiânia (GO)

Tite concedeu entrevista coletiva após a vitória do Flamengo sobre o Atlético-GO neste domingo (14), na estreia do Brasileirão, e comentou as polêmicas de arbitragem. O duelo teve duas expulsões - além do técnico Jair Ventura -, um gol anulado e um pênalti marcado, todos contra o Dragão. Na visão do treinador do Rubro-Negro Carioca, as decisões foram corretas.

- Vi todos os lances agora. Foram corretas. Com exceção que eu não vi, que foi da ofensa (expulsão de Jair Ventura), um jogo acidentado muito difícil de apitar. Porém, das decisões das quais eu vi pegando as imagens elas foram corretas, a favor e contra - afirmou Tite.

- Eu falei que o árbitro tem que ter um pouco mais de sensibilidade de administrar algumas situações. Porém, eu também tenho que falar a verdade, que o árbitro falou que ele foi ofendido e aí é justificado. O Jair (Ventura) pode falar mais a respeito. Se fosse só por um momento de reclamação eu poderia externar para ter um pouco mais de calma e conduzir, mas aí teve um outro incidente - completou o técnico do Flamengo, que, no momento da expulsão, saiu em defesa do treinador adversário contra a arbitragem.

O Rubro-Negro Carioca jogou em vantagem numérica durante todo o segundo tempo. Questionado sobre a equipe ter tentado controlar a partida - e não ter conseguido - depois do intervalo, Tite negou que o objetivo era administrar o resultado e criticou o gramado do Serra Dourada.

- Quando nós chegamos no intervalo a gente sabe que a necessidade é de continuar produzindo e empurrando o adversário para trás e buscar o segundo gol. Inclusive coloquei que administrar jogo nós já tínhamos aprendido que não era dessa forma que nós agiríamos. E nós buscamos o segundo gol. Porém, tem alguns detalhes na bola: no único lance que nós erramos, em cruzamento que teve de conclusão, o Atlético-GO foi efetivo. Então tem que olhar sob esse contexto. A partir daí ela traz cenários diferentes desde o primeiro jogo que foi acidentado. O gramado dá para ser melhor para ter um espetáculo melhor. Não dá para ter um Serra Dourada... faz tempo, mas eu joguei aqui. Serra Dourada era um prazer vir aqui. Agora a bola pipoca, e a qualidade do jogo ele te trava mais.

Técnico do Flamengo, Tite aprovou a arbitragem durante partida contra o Atletico-GO (Foto: Heber Gomes/AGIF)

Confira outras declarações de Tite e do auxiliar Cléber Xavier após Atlético-GO x Flamengo, pelo Brasileirão:

Não, absolutamente não (descanso é prioridade). A recuperação não tem aspecto descanso. Coração não engessa, né? Eu não posso pensar no quarto jogo, eu vou pensar no próximo. O jogo foi muito emocionante, e volto a dizer: os mesmos três pontos que disputamos aqui são os mesmos três pontos que vão dizer onde devemos estar no fim do campeonato. Briga por campeão, Libertadores… Era a primeira de 38 decisões, temos essa consciência - disse Tite.

A questão de tomada de decisão no último terço hoje tiveram duas questões bem claras no jogo: a primeira é a condição do gramado e a segunda a forma com que o Atlético-GO se defende muito bem com sua primeira linha de quatro e seus dois volantes centrais. Não tinha muito espaço de criação - afirmou Cléber Xavier.

Reitero o que o Cleber colocou, da qualidade da marcação do Atlético-GO. Na linha defensiva, marcação baixa, são extremamente agressivos e pressionantes. Teve um lance no primeiro tempo em que nós ficamos trocando passes e os caras bloqueavam. Tocou no Arrasca, bloqueava. Tocou no Pedro, bloqueava. A qualidade do trabalho do Jair nessa fase e essa pressão no homem da bola nos dificultou muito - completou o técnico principal do Flamengo.

É uma opção entre o número de atletas que a gente tem. Como o Cleiton ficou de fora hoje, o Wesley que ainda não se recuperou… Grupo grande, a gente vai trabalhar todos eles dentro da competição que é grande, são 38 rodadas. Mas ele (Matheus Gonçalves) vem treinando muito bem - comentou Cléber Xavier.

Eu sei que vocês fazem, é a função jornalística projetar, mas a minha experiência me permite pensar jogo a jogo. A gente vai para uma segunda decisão agora. Eu não consigo pensar lá na frente. Há toda uma estrutura do Flamengo para projetar as equipes. Eu não consigo pensar, a não ser refletir nos acertos e erros que cometemos. A equipe se consolidar, crescer na competição, fazer um bom treinamento, voltar hoje, ficar com a família, retomar força, treinar, mesmo que não seja treinamento com intensidade menor, por isso falei do descanso. Há formas de treinar que a gente consegue fazer sem botar intensidade - afirmou Tite.

Uma realidade que a gente vive é: amanhã analisar o adversário, fazer as correções, as avaliações positivas aos atletas, recuperar os atletas que jogaram hoje, treinar quem não jogou, e um dia depois preparar a equipe para enfrentar o São Paulo. A gente só consegue pensar a partir de agora no São Paulo. Tem momentos que agente vai conseguir pensar dois, três jogos, mas esse momento agora é pensar no São Paulo - finalizou o auxiliar do Flamengo.