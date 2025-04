Jornalista provoca Corinthians após derrota na Sul-Americana: ‘Vende a vaga’

O Corinthians estreou na Sul-Americana com derrota. A equipe do técnico Ramón Díaz perdeu para o Atlético Huracán, da Argentina, por 2 a 1, na última quarta-feira (2), dentro da Neo Química Arena, em partida válida pela 1ª rodada do Grupo C do torneio continental. Após o resultado, o jornalista Flávio Prado, provocou o clube alvinegro.

Durante o programa "Canelada", da rádio "Jovem Pan", o comunicador debochou do resultado negativo do Timão em Itaquera. Em tom de deboche, Flávio Prado chegou a insinuar que o clube deveria "vender" a vaga na competição por não está acostumada a disputar o torneio.

- A história do Corinthians em torneios internacionais é humorística. É bizarra. E eles justificam. Como é que pode uma coisa dessa? Tomaram um baile do Huracán. Agora, dificilmente vão passar de fase da Sul-Americana, que é a "Série B" da Libertadores. Não tem jeito - iniciou o jornalista, antes de completar.

- O corintiano deveria se conformar e o próprio clube também. Classificou? Vende a vaga. Pega um time disposto a pagar. O Cruzeiro por exemplo toparia pagar para jogar a Libertadores nesta temporada. Se não, o Corinthians vira motivo de chacota. Não aguenta disputar esses campeonatos - concluiu.

Flávio Prado, comentarista da Jovem Pan, provocou o Corinthians após estreia na Sul-Americana (Foto: Reprodução)

Próxima partida do Corinthians na Sul-Americana

Após a derrota na estreia da competição continental, a equipe do técnico Ramon Díaz volta a disputar o torneio na próxima terça-feira (8). Na ocasião, o Alvinegro enfrenta o América de Cali, da Colômbia, fora de casa. Antes disso, o Corinthians volta a campo neste sábado (5) para enfrentar o Vasco, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.