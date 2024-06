Jornalista projeta futuro pessimista para Gabigol e crava: ‘É dispensável no Flamengo’

Gabigol foi afastado pela diretoria do Flamengo do jogo contra o Cruzeiro (Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O adeus de Gabigol ao Flamengo parece estar cada vez mais próximo. Após o empresário do jogador afirmar que já trabalha pela saída do atacante, o Rubro-Negro não relacionou o atleta para o jogo contra o Cruzeiro, neste domingo (30). Para o jornalista Rodrigo Bueno, da ESPN, o futuro do centroavante é "nebuloso" independente de ficar ou não no clube.

- O futuro para o Gabigol em curto e médio prazo é bastante nebuloso. Ficando no Flamengo, ele nunca mais vai ter o status de glória e idolatria do passado. Ele não vai mais atingir aquele nível. E em outro clube, ele vai ter que chegar, construir, remar muita coisa e superar essa questão do doping, que pode respingar no próximo contrato dele - começou.

- Qualquer dirigente de outro clube vai colocar essa questão do doping na mesa. Acho que o Flamengo pensou no Super Mundial de 2025 para renovar por mais um ano, para colocar ele nessa vitrine internacional. Mas de uma forma geral, o Gabigol já perdeu muito do nome que ele tinha. Hoje ele é dispensável no Flamengo - completou o comentarista.