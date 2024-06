Jornalista não perdoa Diniz e critica elenco do Fluminense: ‘Ex-jogadores’

Diniz foi criticado na derrota do Fluminense para o Botafogo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 23:12 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense foi derrotado por 1 a 0 no clássico contra o Botafogo nesta terça-feira (11), pelo Campeonato Brasileiro. Em canal no Youtube, o jornalista José Ilan não perdoou o técnico Fernando Diniz pelo estilo de jogo da equipe e disparou contra alguns jogadores do elenco tricolor.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- É inacreditável que o Fluminense ainda faça essa saidinha. O Ganso deu um presente hoje e o Fábio fez milagre para salvar. Era para ter sido 4 a 0. Quem poderia imaginar que o Botafogo iria subir as linhas? Aí o Diniz faz teatrinho na beira de campo reclamando. Ele que manda fazer isso. Jogando essa bolinha aí, a chance de cair é considerável - começou.

- "O Fluminense tem um grande elenco". Não tem grande elenco nenhum. Gabriel Pires? Renato Augusto? Douglas Costa? Essas barangas que trouxeram em fim de carreira? Jogador que é ex-jogador. Marlon? Antônio Carlos? Isso aí é grande elenco? É falta de pulmão, falta de condição física. Ninguém quer esses caras. Por que só o Fluminense queria? - completou.

➡️Torcedores do Fluminense detonam Fernando Diniz: ‘Técnico de uma nota só’

Com o resultado, o Fluminense estacionou nos seis pontos, à beira da zona de rebaixamento. Em oito jogos até aqui no Brasileirão, o Tricolor venceu apenas um e já perdeu quatro. Na próxima rodada, a equipe encara o Atlético-GO, no Maracanã. O Botafogo lidera o torneio com 16 pontos.