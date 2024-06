Botafogo domina Fluminense, vence clássico e assume a liderança do Brasileirão

Bastos comemora o gol marcado pelo Botafogo no clássico contra o Fluminense (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 21:58 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo venceu o Fluminense por 1 a 0, nesta terça-feira (11), pela 8ª rodada do Brasileirão, no Nilton Santos. O zagueiros Bastos foi o autor do único gol da partida.

Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 16 pontos e dorme na liderança provisória do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Tricolor permanece com seis pontos e ocupa a 16ª colocação na classificação.

O Glorioso volta a campo para enfrentar o Grêmio no domingo (16), em Cariacica. Por outro lado, o TIme de Guerreiros recebe o Atlético-GO no sábado (15). Ambos os jogos são válidos pela 9ª rodada do Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

Botafogo 1 x 0 Fluminense - Brasileirão

8ª rodada

🗓️ Data e horário: terça-feira, 11 de junho de 2024, às 20h (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, em Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (árbitro); Alex Ang Ribeiro e Evandro de Melo Lima (auxiliares); Rodrigo D'Alonso Ferreira (VAR).

Botafogo conquistou 5ª vitória consecutiva sobre o Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Damián Suárez, Bastos, Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Luiz Henrique.

FLUMINENSE (Técnico Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Marlon e Marcelo; Martinelli, Lima e Ganso; Marquinhos, Cano e John Kennedy.