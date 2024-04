Jornalista faz sua previsão do Brasileirão e aponta campeão: ‘Nunca errei um vencedor’

Brasileirão começou neste sábado (13) (Foto: Staff Images / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 17:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Chico Barney, colunista do portal UOL, fez as suas previsões para o Campeonato Brasileiro de 2024, que teve seu início neste sábado (13). O jornalista postou suas redes sociais que o campeão do Brasileirão seria o Palmeiras.

Jornalista de entretenimento, Chico disse que nunca errou o campeão de uma edição de Campeonato Brasileiro. Além disso, ele garante que não é torcida e sim uma previsão.

- O campeão do Brasileirão 2024 será a Sociedade Esportiva Palmeiras. Pode favoritar e cobrar depois! Lembrando que eu nunca errei um vencedor de campeonatos de futebol. Respeitem meu dom: previsão não é torcida - disse o jornalista.

Palmeiras estreia no Brasileirão neste domingo (14), às 18:30, contra o Vitória, no Barradão, pela primeira rodada do campeonato.