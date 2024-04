Clássico entre Paysandu e Remo faz campanha para participante continuar no Big Brother Brasil

Clássico do Pará contou com campanha para participante do BBB (Reprodução/X)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 16:37 • São Paulo (SP)

O clássico entre Paysandu e Remo, no estádio do Mangueirão, contou com uma campanha feita para Alane, paraense e participante do Big Brother Brasil, continuar no programa.

A 'sister' está no paredão, com a manauara Isabelle e o participante Mattheus. Em um outdoor no estádio, a mensagem pedia para os torcedores votarem na Alane para que ela continuasse no programa.

Vale destacar que a participante do reality show já se declarou torcedora do Remo e tem registros antigos vestindo a camisa do clube. A campanha feita ainda contou com uma mensagem de 'Fora Isabelle'.

Veja algumas imagens registradas por torcedores: