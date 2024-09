Memphis Depay vai receber o maior salário do Corinthians (Foto: JOHN THYS/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 21:23 • Rio de Janeiro

O Corinthians acertou a contratação de Memphis Depay, que chega ao Brasil neste fim de semana para fazer exames e assinar com o Timão até o fim de 2026. Apesar de ser considerado um acerto técnico, a contratação do jogador levantou a desconfiança do jornalista Breiller Pires pelos bastidores turbulentos envolvendo a patrocinadora master do clube, investigada por lavagem de dinheiro.

Corinthians anunciando a chegada da Esportes da Sorte como patrocinadora master (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

– Depay é melhor que todos os atacantes do Corinthians. Ele chega para resolver o problema. A grande questão é por que o Corinthians investiu tanto em jogadores que não eram solução antes... Lá tem uma urgência que é melhorar a efetividade do ataque, e o Memphis é justamente o jogador com média de gols mais alta, que já se provou em um cenário competitivo. Ele chega para elevar muito o nível técnico da equipe – disse o jornalista, comentando o lado esportivo da contratação, antes de ressalvar:

– Eu discordo muito do modelo financeiro dessa contratação. Atrelar a chegada do Depay à patrocinadora é sempre assumir um risco muito grande, ainda mais em se tratando da patrocinadora do Corinthians (Esportes da Sorte), envolvida em investigação por supostos crimes financeiros. No futuro, isso pode, eventualmente, desencadear o rompimento do contrato, caso a polícia e as autoridades enxerguem irregularidades, coisa que já aconteceu outras vezes no Corinthians, como o caso do Paulinho – concluiu.

Presença da Esporte da Sorte no futebol



A Esporte da Sorte tem acordos de patrocínio no futebol. A empresa é a principal parceira do Corinthians desde julho passado, com contrato avaliado em R$ 75 milhões por um período de três anos. O valor pode chegar a até R$ 90 milhões anuais com variáveis.

Além do acordo com o clube paulista, a casa de apostas também apoia outros clubes, como ABC de Natal, Palmeiras (feminino), Athlético-PR, Bahia, Ceará, Náutico, Santa Cruz e Grêmio.