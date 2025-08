PVC cita time histórico do Flamengo e desabafa: ‘Ninguém percebeu isso?’

O Brasileirão é um campeonato em que as zebras costumam aparecer. Pelo equilíbrio? Pelo nível ser muito alto? Essa é uma daquelas respostas que ninguém sabe dar até hoje. O jornalista PVC citou o lendário Flamengo de 2019 e subiu o tom ao fazer um desabafo sobre os resultados do campeonato.

A discussão veio a tona depois do empate do Flamengo contra o Ceará, no Castelão, e a repercussão negativa que isso teve. PVC desabafou sobre o tema.

- No Brasil, desde 2017, todo campeão brasileiro perde ponto para time rebaixado, exceto em 2019 com o Flamengo de Jorge Jesus. Ninguém percebeu isso? Ninguém notou? Você vai jogar contra o Ceará e pode perder ponto. Contra o Vitória no Barradão - Começou PVC

- Cara, é muito louco. Nós estamos vendo qual campeonato? Que realidade? Estou vivendo em marte? A nossa função como imprensa é falar que a realidade é essa. Eu queria viver em um iate? Queria, mas não dá. Você queria ganhar todos os jogos do Campeonato Brasileiro? Eu também, mas não consigo - concluiu PVC

PVC subiu o tom ao falar do Flamengo (Foto: Reprodução/SporTV)

Empate entre Flamengo e Ceará: como foi o jogo

Arrascaeta e Pedro Raul possuem um fato em comum: ambos marcaram no empate entre Ceará e Flamengo. As equipes ficaram no 1 a 1 na noite do último domingo (3), na Arena Castelão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os atletas estão entre os principais destaques das suas equipes na temporada.

O Flamengo iniciou o jogo sabendo que precisaria pontuar para voltar a ser líder da Série A. Giorgian De Arrascaeta, ausência diante do Atlético-MG, retornou ao time titular. Participativo, o meia buscou comandar as ações ofensivas - foram 33 toques e 16 passes certos, como aponta o aplicativo Sofascore.

O gol que abriu o placar teve início em passe longo de Léo Ortiz para Plata. O jogador ajeitou de cabeça e Arrascaeta, em ano artilheiro, fez seu décimo gol neste Brasileirão. São 14 na temporada, somando também oito assistências.

Substituído no intervalo por conta de um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda, o uruguaio disse que não acredita que tenha sido algo grave. Contar com o camisa 10 é essencial para o Flamengo, que tentará reverter o 1 a 0 do Atlético-MG na Copa do Brasil.

Buscando evitar nova derrota em casa, o Ceará foi ao ataque no 2º tempo e chegou a finalizar mais que o adversário na etapa (sete contra seis). O ataque era liderado por Pedro Raul, que brigava por espaços em meio aos defensores flamenguistas.

O atacante costuma exercer diferentes funções em campo, como o pivô e a presença no jogo aéreo - foi de cabeça que saiu o empate do Vovô. Após escanteio cobrado por Lucas Mugni, que entrou bem no jogo, Pedro Raul cabeceou e marcou o gol da igualdade.

Foi o sétimo gol do camisa 9 neste Brasileirão e o 13º pelo clube na temporada, vindo após cinco jogos sem balançar as redes. A torcida, que lotou a Arena Castelão, viu o artilheiro ser novamente decisivo em 2025. Assim foi o 1 a 1 na capital cearense: um destaque marcando para cada lado.