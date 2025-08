Sormani crava eliminados em Atlético x Flamengo e Palmeiras x Corinthians

A Copa do Brasil nesta quarta-feira (6) promete duelos alucinantes para o amante de futebol brasileiro. No esquenta para as decisões, o jornalista Fábio Sormani cravou quem passa e quem se despede em Atlético-MG x Flamengo e Palmeiras x Corinthians.

Para quem quer assistir as duas decisões, não há com oque se preocupar. Atlético-MG x Flamengo, na Arena MRV, começa às 19H, enquanto Palmeiras x Corinthians, no Allianz, tem início às 21h30. No jogo de ida, melhor para Atlético-MG e Corinthians, que venceram por 1 a 0.

Para aquecer as emoções dessas decisões, Fábio Sormani cravou os eliminados em Atlético-MG x Flamengo e Palmeiras x Corinthians. Para o duelo de Minas Gerais, Sormani apostou na classificação do Galo.

- Flamengo pode ficar desfalcado para esse jogo e já perdeu o primeiro jogo em casa por 1 a 0. Acho que vai passar o Atlético-MG - apostou Sormani.

No Dérbi, entre Palmeiras x Corinthians, Fábio Sormani apostou na eliminação do Palmeiras.

- O Corinthians venceu o primeiro jogo com gol do Memphis, e o Palmeiras não está jogando bem. Acho que o Corinthians vai passar - Palpitou Fábio Sormani

Sormani cravou resultados da Copa do Brasil (Foto: Reprodução)

Onde assistir Atlético-MG x Flamengo e Palmeiras x Corinthians

Atlético-MG e Flamengo fazem jogo decisivo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A bola vai rolar às 19h (de Brasília), na Arena MRV, nesta quarta-feira. Na ida, o Galo venceu por 1 a 0, com isso tem a vantagem de avançar com um empate. Enquanto isso, o Mengão precisa vencer para seguir no torneio. O duelo será transmitido ao vivo pelo Sportv e pelo Premiere.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto terá transmissão pela TV Globo (TV aberta), pelo SporTV (TV fechada), pelo Premiere (pay-per-view) e pelo Prime Video (streaming).