Escrito por Lance! • Publicada em 12/03/2024 - 17:33 • São Paulo (SP)

Mano, do Arena SBT, foi duro nas críticas em cima de Thiago Carpini, treinador do São Paulo. Segundo as palavras do comentarista, 'o Água Santa ainda não saiu do treinador'.

- Eu acho que o Carpini saiu do Água Santa, mas o Água Santa não saiu dele. O Carpini ainda tem aquele pensamento que faz 1 a 0 e retraí o time. O São Paulo esteve na frente em duas oportunidades e cedeu o empate - disparou.

Tudo isso por conta do 'sufoco' que o Tricolor passou para se classificar no Campeonato Paulista. O Tricolor dependia apenas de si para se classificar à próxima fase do Estadual.

Com a vitória, o time comandado por Thiago Carpini garantiu vaga no mata-mata, avançando na primeira colocação do grupo. O Galo de Itu acabou rebaixado para a Série A2.