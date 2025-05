Palmeiras x Ceará: onde assistir, horário e prováveis escalações

Palmeiras e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (22), a partir das 19h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será disputado no Allianz Parque, em São Paulo (SP), e terá transmissão do Prime Video.

Após vencer o confronto de ida por 1 a 0, com gol do zagueiro Gustavo Gómez, o Verdão joga por um empate em casa para avançar às oitavas de final. Já os visitantes precisam, ao menos, de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis.

Ingressos para Palmeiras x Ceará

Assim como em partidas anteriores, os sócios Avente possuem prioridade na compra de entradas para as partidas no Allianz Parque. Os ingressos para o público geral, por sua vez, variam de R$ 40 (geral norte), custando R$ 20 a meia-entrada, até R$ 200 (Central Oeste) no setor mais nobre.

Geral Norte: R$40,00 [inteira] e R$20,00 [meia-entrada] Gol Norte: R$100,00 [inteira] e R$50,00 [meia-entrada] Gol Sul: R$150,00 [inteira] e R$75,00 [meia-entrada] Central Leste: R$160,00 [inteira] e R$80,00 [meia-entrada] Central Oeste: R$200,00 [inteira] e R$100,00 [meia-entrada] Superior Norte: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Superior Sul: R$120,00 [inteira] e R$60,00 [meia-entrada] Superior Leste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada] Superior Oeste: R$140,00 [inteira] e R$70,00 [meia-entrada]

Palmeiras e Ceará se enfrentam nesta quinta-feira (22), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil; veja detalhes de onde assistir (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Retrospecto do confronto

Palmeiras e Ceará já se enfrentaram 34 vezes em competições oficiais, com ampla vantagem para o time paulista no histórico do confronto. Ao todo, foram 20 vitórias do Verdão, quatro do time cearense e dez empates.

Confira as informações do jogo entre Palmeiras e Ceará pela Copa do Brasil

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CEARÁ

3ª FASE - VOLTA - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quinta-feira, 22 de maio, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Paramount+;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Diel (RS);

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson (Mauricio); Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Lelê (Pedro Raul).