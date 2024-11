Jornalista detona debate entre candidatos à presidência do Flamengo: ‘Horroroso’

O jornalista Renato Maurício Prado detonou o primeiro debate entre os candidatos à presidência do Flamengo. Os três principais concorrentes ao cargo, Rodrigo Dunshee, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, e Maurício Gomes de Mattos, marcaram presença no evento promovido pela emissora "ESPN" na última segunda-feira (19).

Na visão do comunicador, o encontro foi marcado por ataques entre os candidatos e poucas propostas apresentadas. Em análise, Renato Maurício Prado questionou a estratégia dos elegíveis ao cargo da presidência do Flamengo.

- Cai entre nós, que debate horroroso. Só de pensar que um dos três será o presidente do Flamengo pelos próximos anos dá um desânimo. Pensei que ia ouvir, ao invés de ataques, ideias. Por que os debatedores só se preocupam em atacar os outros? E não aproveitar aquele tempo valioso para expor as próprias ideias. Mas não, todas as perguntas foram de enfrentamento - iniciou o jornalista.

Outro ponto abordado pelo jornalista foi o fato dos três candidatos terem participado diretamente da gestão atual de Rodolfo Landim. Apesar de ter trabalhado com todos os candidatos durante os últimos três anos, o presidente do Flamengo escolheu declarar apoio a Rodrigo Dunshee.

- É muito engraçada essa situação, temos dois candidatos apontados como oposição, mas que eram da diretoria há pouco tempo. A atual direção do Flamengo se repartiu em três no final da história. Todos eles participaram do clube nos últimos anos. No final, ninguém mostrou propostas - falou o jornalista.

Como funciona o processo eleitoral no Flamengo

Mais de seis mil sócios decidirão quem será o presidente do Flamengo no triênio de 2025, 2026 e 2027. A votação será no dia 9 de dezembro, na Gávea, sede social do clube carioca. Três nomes concorrem ao pleito: Luiz Eduardo Baptista (BAP), Maurício Gomes de Mattos e Rodrigo Dunshee. As chapas são, respectivamente: Raça, Amor e Gestão, Mengão Maior e Uni-Fla.