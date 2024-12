Torcedores do Fluminense comemoram saída de jogador: ‘Presente de Natal’

O Fluminense se despediu, nesta quarta-feira (25), de mais um jogador. O Panserraikos, da Grécia, anunciou a contratação de Gabriel Pires. A divulgação da negociação nas redes sociais fez parte dos torcedores comemorarem a saída.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo confunde irmãos Romero e posta foto de gêmeo do Corinthians

A mudança foi inicialmente divulgada pelo jornal. O jogador, que disputou apenas oito partidas pelo clube brasileiro durante a temporada de 2024, não conseguiu se firmar como titular devido a lesões recorrentes.

O atleta iniciou o ano no Fluminense, mas enfrentou desafios para se destacar na equipe. As lesões contribuíram para uma temporada difícil para Pires e o clube. Sua saída ocorre em um período de reestruturação para o Fluminense, que busca melhorar seu elenco após um ano turbulento.



Gabriel Pires tem uma carreira internacional destacada, com passagens pela Juventus, na Itália, e por outros clubes italianos como Pro Vercelli, Spezia e Livorno. Além disso, jogou no Leganés, da Espanha, no Benfica, de Portugal, e no Al-Gharafa, do Catar, antes de retornar ao Brasil para atuar pelo Botafogo em 2023 e, posteriormente, pelo Fluminense.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Presente de Natal para torcida tricolor obrigado mario e angione — Felipe Brasil (@DossantosBrasil) December 25, 2024

Bom reforço? — Noite de Copa (@Noitedecopa) December 25, 2024

isso sim é presente de natal — Lucax (@lucas_dsneves) December 25, 2024

Que presente de natal incrível — 𝐿𝑒 🇭🇺 (@Potter_Aguament) December 25, 2024