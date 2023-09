O próximo desafio do Flamengo é o jogo contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no sábado (2), no Estádio Nilton Santos, às 21h (horário de Brasília). Everton Ribeiro tem grandes chances de ser titular (no lugar de Arrascaeta, se o uruguaio estivesse disponível), enquanto Cebolinha deve iniciar no banco de reservas, assim como seria com Luiz Araújo, podendo ser usado como opção no decorrer do duelo.