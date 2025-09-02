CazéTV contrata comentarista para reforçar equipe de transmissões

A CazéTV vem se reforçando e anunciou a contratação de Lucca Bopp para o time de comentaristas e apresentadores do canal. Segundo informações da Folha de São Paulo, o apresentador do podcast “Boppismo” estreia nesta quarta-feira (03), comentando o programa diário “Centra CazéTV”.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola com jogadores fora das 4 linhas

Bopp acumula participações como comentarista esportivo em trasnmissões da Paramount+, Paulistão Play e fez algumas participações na própria CazéTV. Bastante elogiado pelos telespectadores, o comunicador celebrou o acordo com o projeto esportivo do streamer Casimiro Miguel.

- Um convite da CazéTV é simplesmente irrecusável. Não mudaria de cidade se não fosse para um projeto como esse. Vai ser uma alegria trabalhar no lugar que acompanho, com pessoas que respeito e admiro - disse Lucca Bopp ao jornal.

continua após a publicidade

Além do trabalho na frente das câmeras, Lucca Bopp também terá funções de escritor e publicitário para campanhas de marketing em projetos da CazéTV. O comunicador terá a missão de comentar jogos e programas, além de usar seu talento de apresentador para comandar algumas ações.