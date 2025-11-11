Jornalista critica decisão do STJD e dispara: 'Dá margem para Leila falar'

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o recurso do volante Allan, do Palmeiras, mantendo sua suspensão de dois jogos por cotovelada em Samuel Xavier durante partida contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (10), obrigando o jogador a cumprir o segundo jogo de suspensão no confronto contra o Santos.

Arnaldo Ribeiro, jornalista do UOL, criticou a escolha do STJD que definiu o duelo contra o Santos, neste sábado (5), como a data para que Allan cumprisse a suspensão pendente, uma vez que o clube sofre com desfalques em período de Data Fifa.

- Aí da margem para a Leila subir no caixote e falar um monte. O Allan foi expulso contra o Fluminense a um turno (do Brasileirão) atrás, pegou dois jogos de suspensão, aí na semana da Data Fifa, que o Palmeiras já está com 500 desfalques, vai vir o jogo do efeito suspensivo... Eu não tô nem falando do caso Bruno Henrique, estou falando do caso do Allan. Para mim é um absurdo! - argumentou.

- O STJD é um tribunal sem credibilidade. Ele nunca teve credibilidade. O STJD já decidiu campeonato, sim. Já decidiu rebaixamento, sim. Já decidiu afastamento de jogador, sim. E depende muito da força de cada clube no bastidor, sim. É assim historicamente. Ele não tem credibilidade alguma. E no Brasil ele tem ainda a tradição de aparecer na reta final de campeonatos - concluiu.

Palmeiras sofre com desfalques para enfrentar o Santos

A lista de desfalques do Palmeiras para enfrentar o Santos aumentou com a punição de Allan. Além de Vitor Roque (Brasil), Flaco López (Argentina), Gustavo Gómez (Paraguai) e Ramón Sosa (Paraguai), Andreas Pereira, que estava pendurado quando entrou em campo contra o Mirassol neste domingo (9), foi advertido aos 45 minutos do primeiro tempo ao parar Gabriel com falta no meio-campo. Ao todo, serão nove baixas:

Gustavo Gómez

Piquerez

Emiliano Martínez

Andreas Pereira

Allan

Facundo Torres

Ramón Sosa

Vitor Roque

Flaco López

Suspensão de Allan foi julgada no STJD (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Gazeta Press)

STJD tem semana movimentada

Além do julgamento do caso Allan, o STJD também caminhou com o caso Bruno Henrique. Na tarde desta segunda-feira (10), o atacante do Flamengo teve a sua condenação mantida pelo Tribunal, porém, o colegiado optou por adiar a decisão sobre a pena do atacante para a próxima quinta-feira (13).