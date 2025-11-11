Jornalista critica decisão do STJD e dispara: 'Dá margem para Leila falar'
Suspensão de Allan foi julgada no STJD
- Matéria
- Mais Notícias
O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou o recurso do volante Allan, do Palmeiras, mantendo sua suspensão de dois jogos por cotovelada em Samuel Xavier durante partida contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (10), obrigando o jogador a cumprir o segundo jogo de suspensão no confronto contra o Santos.
Flamengo ou Palmeiras? Fábio Sormani crava campeão brasileiro: ‘Não tem mais’
Fora de Campo
Torcedores se revoltam com motivo de desfalque do Palmeiras: ‘Uma vergonha’
Fora de Campo
Torcedores do Cruzeiro defendem Gabigol após falas sobre rival: ‘Nunca imaginei’
Fora de Campo
Arnaldo Ribeiro, jornalista do UOL, criticou a escolha do STJD que definiu o duelo contra o Santos, neste sábado (5), como a data para que Allan cumprisse a suspensão pendente, uma vez que o clube sofre com desfalques em período de Data Fifa.
- Aí da margem para a Leila subir no caixote e falar um monte. O Allan foi expulso contra o Fluminense a um turno (do Brasileirão) atrás, pegou dois jogos de suspensão, aí na semana da Data Fifa, que o Palmeiras já está com 500 desfalques, vai vir o jogo do efeito suspensivo... Eu não tô nem falando do caso Bruno Henrique, estou falando do caso do Allan. Para mim é um absurdo! - argumentou.
- O STJD é um tribunal sem credibilidade. Ele nunca teve credibilidade. O STJD já decidiu campeonato, sim. Já decidiu rebaixamento, sim. Já decidiu afastamento de jogador, sim. E depende muito da força de cada clube no bastidor, sim. É assim historicamente. Ele não tem credibilidade alguma. E no Brasil ele tem ainda a tradição de aparecer na reta final de campeonatos - concluiu.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Palmeiras sofre com desfalques para enfrentar o Santos
A lista de desfalques do Palmeiras para enfrentar o Santos aumentou com a punição de Allan. Além de Vitor Roque (Brasil), Flaco López (Argentina), Gustavo Gómez (Paraguai) e Ramón Sosa (Paraguai), Andreas Pereira, que estava pendurado quando entrou em campo contra o Mirassol neste domingo (9), foi advertido aos 45 minutos do primeiro tempo ao parar Gabriel com falta no meio-campo. Ao todo, serão nove baixas:
- Gustavo Gómez
- Piquerez
- Emiliano Martínez
- Andreas Pereira
- Allan
- Facundo Torres
- Ramón Sosa
- Vitor Roque
- Flaco López
STJD tem semana movimentada
Além do julgamento do caso Allan, o STJD também caminhou com o caso Bruno Henrique. Na tarde desta segunda-feira (10), o atacante do Flamengo teve a sua condenação mantida pelo Tribunal, porém, o colegiado optou por adiar a decisão sobre a pena do atacante para a próxima quinta-feira (13).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias