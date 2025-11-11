A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro Série A de 2025 entre Flamengo e Palmeiras é uma das mais intensas dos últimos anos, com os dois gigantes do futebol nacional empatados na liderança da tabela. Atualmente, ambos somam 68 pontos após 32 rodadas disputadas, com o Palmeiras ocupando a primeira posição graças ao critério de desempate por número de vitórias.

Em clima de tensão para saber quem levará a taça, o jornalista Fábio Sormani previu o destino do campeonato:

- O Santos vai entrar com a faca nos dentes contra o Palmeiras, sangue nos olhos e faca nos dentes. O Santos não perde para o Palmeiras, aliás, vai vencer! No sábado o Flamengo vence o Sport em Recife, abre três pontos de vantagem e não tem mais o confronto entre eles. Para mim o Palmeiras perdeu o campeonato ao ser derrotado pelo Mirassol, porque irá perder para o Santos. Pode escrever - declarou em edição do podcast "Placar".

Com seis jogos restantes para cada equipe até o fim do campeonato (total de 38 rodadas), a reta final promete emoção. O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, aposta em sua defesa sólida e no fator casa para manter a liderança, enquanto o Flamengo, sob comando de Filipe Luís, conta com o talento ofensivo de jogadores como Arrascaeta e Pedro para buscar a virada.

Como foi o último confronto direto?

O confronto direto entre os times, realizado na 29ª rodada em outubro, foi um ponto de virada na briga pelo troféu. O Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 2 no Maracanã, com destaque para o atacante Pedro, que desequilibrou a partida, ajudando os rubro-negros a encostarem na ponta e mantendo viva a esperança de ultrapassar o rival.

Flamengo e Palmeiras entram em campo neste sábado (15)

Com uma grande lista de desfalques importantes, o Palmeiras entra em campo para encarar o Santos na Vila Belmiro, em uma espécie de "final antecipada". A bola rola às 21h (de Brasília)

O Flamengo também viaja para enfrentar o seu adversário, que será o Sport, na Ilha do Retiro. Virtualmente rebaixada, a equipe recebe seu torcedor para o jogo que começa a partir das 18:30 (de Brasília).