Jornalista coloca culpa dos pontos perdidos em Mano Menezes e aponta solução para o Fluminense

Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 23:08 • Rio de Janeiro

O empate do Fluminense com o Criciúma em 1 a 1, pelo Brasileirão, ficou com gosto amargo para o jornalista José Ilan. Na lanterna do campeonato, o Tricolor, na opinião de Ilan, perdeu pontos no confronto por culpa de Mano Menezes.

Durante a partida, em seu "X" pessoal, o jornalista chegou a chamar o técnico do time de "Diniz Menezes", comparando o atual treinador com o recém-demitido, Fernando Diniz. Ilan era um dos grandes críticos do trabalho do antigo comandante.

Em sua live pós-jogo no Youtube e também durante a partida, o jornalista defendeu o uso dos jogadores da base e defende que a solução para o time é utilizar Xerém. Ilan citou o autor do gol Kauã Elias, Esquerdinha, que deu assistência e Alexsander, que também participou da jogada.

Com o resultado, o Tigre chegou a 17 pontos e ocupa a 14ª colocação na classificação. Por outro lado, o Tricolor alcançou os oito pontos, mas segue na lanterna da tabela.

Na terça-feira (16), o Criciúma visita o Corinthians, pela 17ª rodada do Brasileirão. Já o Fluminense volta a campo somente contra o Cuiabá, no domingo (21), por conta do jogo adiado contra o Athletico-PR.