Junior Santos jogando pelo Botafogo contra o Vitória (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 22:46 • Salvador (BA)

No Barradão, o Botafogo empata com o Vitória na etapa inicial, e permanece na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. No entanto, a atuação do atacante, Júnior Santos, vem sendo muito criticada por torcedores Alvinegros.

Mesmo com a má atuação do time todo, o jogador mais criticado foi o camisa 11.

Confira as reações na web: