O jornalista Fábio Sormani não poupou críticas a Andrés Rueda e Arzul após a goleada sofrida pelo Santos contra o Internacional. Depois do 7 a 1 no Beira-Rio, o comentarista ex-ESPN foi às redes sociais pedir para que o rosto do preparador de goleiros fosse apagado do muro de ídolos no CT.