Jornalista aponta confronto ‘mais fácil’ das quartas de final do Campeonato Paulista

Os quatro principais clubes paulistas, São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians, garantiram a classificação para o mata-mata do Campeonato Paulista no último domingo (23). Após a definição dos confrontos das quartas de final do torneio, o jornalista Vitor Guedes apontou a partida que é mais possível prever o classificado.

continua após a publicidade

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

Em análise durante participação no programa "Fim de Papo", do site "UOL Esportes", o comunicador destacou que o Santos tem o adversário "mais fácil". O clube irá enfrentar o RB Bragantino em determinada fase do torneio estadual. O confronto é o único marcado por dois times presentes na Série A do Brasileirão.

continua após a publicidade

- São confrontos bem equilibrados. Não tem nenhuma barbada, nenhuma 'teta' - aquele adversário que você já sabe que vai (cair)… Acredito que são quatro confrontos equilibrados. Acredito que o confronto mais fácil, por incrível que pareça é o do Santos. é um confronto de Série A, mas o Santos é bem favorito na Vila Belmiro - opinou o jornalista.

Neymar em ação pelo Santos em 2025 (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Quartas de final do Campeonato Paulista

O confronto entre Santos e RB Bragantino é apenas um dentre as partidas das quartas de final do Campeonato Paulista. Além deste, Palmeiras, Corinthians e São Paulo encaram respectivamente São Bernardo, Mirassol e Novorizontino. Todas as partidas de determinada fase estão marcadas para acontecer neste sábado (1).