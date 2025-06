Caio Ribeiro elege brasileiros que vão chegar mais longe no Mundial de Clubes

Faltam sete dias para a estreia do novo Mundial de Clubes da Fifa e quatro times brasileiros irão participar do torneio. Tratam-se de Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Ao podcast "Flow Sport Club", o ex-jogador Caio Ribeiro, atual comentarista dos canais Globo, elegeu os times do Brasil que vão chegar mais longe na competição.

Na visão do antigo atleta, Flamengo e Palmeiras são os clubes do brasil que tem mais chances de alcançar fases mais avançadas do torneio. Ao argumentar sobre a previsão, ele falou sobre a fase de grupos e a possível chave eliminatória.

- Palmeiras e Flamengo (podem ir mais longe). O Palmeiras estreia contra o Porto, que tem cinco jogadores que estão com a seleção de Portugal, que não se sabe ainda se vão conseguir jogar. Para mim, este confronto vai definir o primeiro colocado da chave - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Mas a vida dos dois clubes são difíceis após a chave de grupo. O Flamengo, seria importante se classificar em primeiro para fugir do Bayern de Munique. Mas assim, acho que os clubes brasileiros não vão atropelar ninguém. Acho que vai ser uma mini Copa do Mundo a partir das quartas de final só com clubes europeus - concluiu.

Flamengo e Palmeiras no Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes da FIFA 2025 será o maior da história, reunindo 32 equipes em território norte-americano. A competição acontecerá entre os dias 14 de junho e 13 de julho, em diversas cidades dos Estados Unidos.

De um lado o Palmeiras se encontra no Grupa A do torneio. Porto, Al-Ahly e Inter Miami são os adversários iniciais da chave do Alviverde. Por outro lado, o Flamengo está no Grupo D com Chelsea, Espérance e Los Angeles FC.