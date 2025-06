Campeão da Libertadores chega a Cazé TV para cobertura do Mundial

A Cazé TV anunciou neste sábado (7) a contratação de um campeão da Libertadores para a cobertura do Mundial de Clubes da Fifa. Trata-se de Luiz Henrique, ex-Botafogo. O atacante, que hoje defende o Zenit, da Rússia, foi destaque do clube alvinegro na conquista do torneio de 2024.

O anúncio da chegada do reforço a emissora aconteceu através das redes sociais. O perfil oficial da Cazé TV publicou um vídeo para confirmar o acerto com o atacante. Nas imagens, aparece os melhores momentos de Luiz Henrique como jogador do Botafogo.

O atleta chega para reforçar o elenco de comentaristas do canal no Youtube para as transmissões dos jogos do Botafogo. O alvinegro está no Grupo B do Mundial de Clubes. Na chave, encontra-se Seattle Sounders, PSG e Atlético de Madrid.

Botafogo no Mundial

A primeira partida da equipe do técnico Renato Paiva acontece contra o Seattle Sounders (EUA), às 23h, no próximo domingo (15), no Lumen Field, em Seattle. Posteriormente, o Alvinegro encara o PSG e Atlético de Madrid, respectivamente nos dias 19 e 23 de junho. Com a presença ilustre de Luiz Henrique, a Cazé TV irá transmitir todos os jogos do Glorioso no torneio.