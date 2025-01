Jornalista analisa chegada de Danilo ao Flamengo e dispara: ‘Não será titular’

O jornalista Mauro Beting analisou como positiva a chegada de Danilo ao Flamengo. A diretoria do clube carioca acertou a contratação do ex-Juventus, da Itália, na última semana, e espera o desembarque do jogador no Rio de Janeiro nesta terça-feira (28). O zagueiro retorna ao Brasil após 14 anos no futebol europeu.

Para o comunicador, a aquisição do jogador pelo Flamengo foi um acerto. Contudo, Mauro Beting afirmou que Danilo não chegaria para ser titular absoluto do elenco rubro-negro. Para ele, a dupla de zagueiros deveria ser Léo Pereira e Léo Ortiz, e Wesley também não deveria virar um reserva com a chegada do novo reforço.

- Acho ótimo para o Danilo e para o Flamengo também. Primeiro porque ele joga em uma posição muito carente de jogador. Mas ele não tava bem como lateral e também como zagueiro. Mas acredito que pelo nível do futebol brasileiro, é um acerto o retorno dele - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Agora, ele chega para ser titular no lugar do Wesley? Não. Chega para substituir um dos "Leos", o Ortiz e o Pereira, também não. Ajuda muito internamente, sim. Pode jogar na maluquice desse calendário insano? também sim. Mas não vai ser titular absoluto. Vai jogar algumas vezes - concluiu.

Chegada de Danilo

O experiente zagueiro, de 33 anos, está pronto para ser o novo reforço do Flamengo na temporada. O capitão da Seleção Brasileira assinou, nesta segunda-feira (27), a sua rescisão de contrato com a Juventus e está com o vôo marcado para retornar o Brasil na terça, às 10h (de Brasília). A informação foi divulgada pelo jornal italiano "Gazzetta dello Sport".

A rescisão com a Juventus dependia do acerto de Danilo com outro clube para ser oficializada. Agora, com sua ida ao Rubro-Negro encaminhada, o defensor encerra o vínculo com o clube italiano, que terminaria no dia 30 de junho.

O jogador vai assinar por dois anos com o Flamengo. O lateral-direito vai realizar o sonho de defender o clube do coração. O jogador está na Europa desde 2012, onde vestiu a camisa do Porto, Real Madrid e Manchester City, além da Juventus.