Julgamento de Bruno Henrique: entenda o que pode acontecer com o jogador do Flamengo

Bruno Henrique, atacante do Flamengo, será julgado nesta quinta-feira (13) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) sob a acusação de forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023. No início da semana, a sessão do plenário do tribunal foi adiada após um dos auditores pedir vista do processo.

Quando a sessão foi interrompida, o relator, Sergio Furtado Filho, já havia votado pela absolvição de Bruno Henrique no artigo 243-a, que prevê punição de até 12 jogos. Por outro lado, pediu a punição ao jogador no artigo 191, com multa de R$ 100 mil, mas sem punição em jogos.

Logo após a argumentação do relator, o auditor Marco Aurélio Choy pediu a vista do processo. Diante deste cenário, a audiência foi remarcada para essa quinta-feira, com pauta única.

O que pode acontecer com Bruno Henrique, atacante do Flamengo?

O Flamengo entrou com um recurso contra a punição de 12 jogos de Bruno Henrique, além da multa de R$ 60 mil. Por outro lado, a Procuradoria do STJD entrou com um recurso para aumentar a pena do jogador. Ou seja, o camisa 27 pode encarar quatro cenários:

Absolvição Redução da pena Manutenção da suspensão de 12 jogos Aumento da duração de gancho em jogos

Bruno Henrique, do Flamengo, durante julgamento no STJD (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Advogado do Flamengo encara o cenário com otimismo

Após a paralisação do julgamento da última segunda-feira, Michel Assef, advogado do Flamengo, bateu na tecla de que não houve manipulação dentro do jogo, o que inocenta Bruno Henrique.

- No mérito, o relator entendeu de afastar a aplicação dos artigos 243 e 243A e aplicar o artigo 191, que era uma das teses subsidiárias da defesa, apesar de a defesa entender que era caso de absolvição, porque enfrenta, inclusive, essa questão referente à informação privilegiada. Mas, como a gente já vinha dizendo desde o primeiro julgamento, o que o CBJB entende como grave é uma manipulação dentro do jogo, ou seja, algo artificial que venha para dentro da partida. Ficou muito claro aqui que isso não aconteceu, nada artificial foi praticado para favorecer alguém fora. Isso está afastado, foi nesse sentido o voto do relator, apesar da reprimenda, de entender que houve uma questão disciplinar. Vamos aguardar agora o resultado, o voto da vista e a continuação do julgamento - disse o advogado.

Entenda o cenário para o jogador do Flamengo

Bruno Henrique foi denunciado pelo Ministério Público do DF em junho, junto com o irmão, Wander Nunes Pinto, e mais sete pessoas. Segundo a acusação, o atleta teria avisado ao irmão que receberia um cartão amarelo na partida contra o Santos, em novembro de 2023, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Na ocasião, o jogador estava pendurado com dois cartões no Brasileirão.

Apostas feitas por Wander, a esposa dele, uma prima e amigos levantaram suspeitas das casas de apostas pelo volume investido no cartão do atacante. Mensagens extraídas do celular do irmão de Bruno Henrique serviram de base para a denúncia.

A investigação da Polícia Federal começou em agosto de 2023. Em novembro, Bruno Henrique e outros suspeitos foram alvo de buscas, e o indiciamento ocorreu em abril deste ano.

