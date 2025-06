PSG x Botafogo: jornalista alerta Renato Paiva e compara a goleada histórica

Botafogo e PSG se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 22h, na segunda rodada do Grupo B do Mundial de Clubes. O duelo entre o campeão da Libertadores da América e o vencedor da Champions League é um dos mais aguardados do torneio. E para o jornalista Vitor Birner, da ESPN, se o Alvinegro repetir a atuação do segundo tempo contra o Seattle Sounders, o time francês pode aplicar uma goleada.

continua após a publicidade

➡️ Vidente crava resultado de PSG x Botafogo no Mundial de Clubes

- Eu acho que o Renato Paiva não sabe o que fazer. O que não pode acontecer é a atuação igual a do segundo tempo contra o Seattle Sounders, que o time jogou muito mal. A pior atuação dos brasileiros no Mundial foi o segundo tempo do Botafogo contra o Seattle. Se isso se repetir, vai ser uma tragédia, como foi Santos e Barcelona, em que o PSG, sem fazer força, vai aplicar uma goleada enorme - disse.

➡️ Projete os resultados do Mundial de Clubes no Simulador do Lance!

- Acho que o Botafogo tem que se fechar, não tem que inventar de marcar alto, tem que entender os seus limites. Tem que ser pragmático e ver se o pragmatismo dá um resultado bom - completou Birner, que fez alusão à final do Mundial de Clubes de 2011, quando o Barcelona venceu o Santos de Neymar por 4 a 0.

continua após a publicidade

Botafogo deve ter uma mudança contra o PSG

Renato Paiva teve apenas dois treinos completos para ajustar os erros do Botafogo, e preferiu fazê-lo sem dar qualquer indicativo de time. Mas uma mudança em relação à equipe que começou diante do Seattle Sounders deve acontecer.

A saída de Mastriani, de atuação apagada no Lumen Field, é dada como certa. O substituto dele contra o PSG que é a incógnita: Renato Paiva pode decidir por reforçar o meio-campo do Botafogo, colocando o volante Allan; ou optar por Cuiabano na meia-esquerda, repetindo uma formação que deu certo em jogos da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Se vencer o PSG, o Botafogo garante vaga antecipada nas oitavas de final do Mundial de Clubes, caso Seattle Sounders e Atlético Madrid empatem o outro jogo do grupo. Qualquer outro resultado leva a definição dos classificados para a última rodada.