Durante a live "De Primeira", do UOL, desta quarta-feira (16), o jornalista Renato Mauricio Prado disparou e afirmou que Neymar e o pai se tornaram os "donos" do Santos. Na opinião do colunista, a presença do astro no elenco está sendo um problema na contratação de um novo treinador, já que o português Pedro Caixinha foi demitido na última segunda-feira (14).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O César Sampaio [membro da comissão técnica permanente] vai ter que se entender com Neymar e vai ter que fazer as vontades do Neymar. Infelizmente, o Neymar e o pai se tornaram os donos do Santos, essa que é a grande verdade - disparou Renato.

Segundo o jornalista, a presença de Neymar no elenco santista foi um fator que pesou na decisão de Jorge Sampaoli em não aceitar a oferta para ser o novo treinador da equipe paulista.

continua após a publicidade

- É muito complicado, isso aí foi um dos fatores que fizeram o Sampaoli pensar bem e dizer: 'é melhor não, vou entrar num time mediano que tem uma estrela que é um grande problema, uma estrela mais fora que dentro do campo, e vou ter que jogar com ele como camisa 10 - opinou.

Pedro Caixinha no Santos de Neymar

O técnico Pedro Caixinha ainda não se pronunciou após a demissão do clube. Ele foi contratado em dezembro do ano passado para substituir Fábio Carille no comando do Peixe após o título da Série B.

continua após a publicidade

O português deixa o clube após 17 partidas, acumulando sete vitórias, três empates e sete derrotas. O Santos perdeu para o Fluminense no último domingo (13) por 1 a 0, no Maracanã. O gol foi marcado no fim do segundo tempo. Caixinha deu a entrevista coletiva normalmente e retornou à Baixada Santista com o elenco. O Peixe retorna aos trabalhos nesta segunda-feira à tarde, no CT Rei Pelé. O auxiliar fixo da comissão técnica César Sampaio vai comandar a equipe de forma interina.

O próximo desafio do Santos será nesta quarta (16), contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro, às 21h30, pela quarta rodada do Brasileirão.