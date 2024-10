Jornal francês comete erro grave ao noticiar prisão de Jorge Valdivia

Valdivia, da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol, no bairro da Barra Funda. (Foto Cesar Greco Fotoarena)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 14:51 • Rio de Janeiro

O jornal francês L'Equipe cometeu um erro grave ao noticiar a prisão do ex-jogador Jorge Valdivia nesta quarta-feira (23). O ídolo do Palmeiras foi detido no Chile por crime de abuso sexual. Contudo, ao publicar a informação, o diário esportivo se confundiu ao registrar na matéria uma foto de outro jogador.

A imagem usada pelo portal é de Valdivia, o "Poko Pika", ex-atleta do Internacional, São Paulo, Atlético-MG e Cuiabá. Apesar da foto apontar o jogador errado, a matéria retrata o caso de Jorge Valdivia. Veja a foto abaixo:

O ídolo do Palmeiras foi preso nesta quarta-feira (23) após ser acusado por uma tatuadora de crime sexual. A profissional alega que teria sido abusada pelo ex-jogador no último domingo (20). Na data, os dois teriam se encontrado pela primeira vez em um restaurante peruano da cidade de Santiago, no Chile.

De acordo com a suposta vítima, Valdivia teria marcado o encontro no local para agendar uma tatuagem. Ela declarou que houve o consumo de bebida alcóolica de ambas as partes e apontou que não se recorda da noite completa. A relação sexual supostamente foi confirmada pelo próprio jogador, em conversa com a tatuadora.