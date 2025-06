Flamengo x Chelsea: campeão mundial em 1981 manda recado ao elenco

O Flamengo encara o Chelsea nesta sexta-feira (20), pela segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Campeão intercontinental pelo Rubro-Negro em 1981, o ex-zagueiro Mozer analisou o confronto e mandou um recado para o elenco comandado pelo técnico Filipe Luis.

- É um jogo extremamente importante esse contra o Chelsea. O Flamengo, se tiver concentrado, jogando coletivamente, trabalhar com reação após perda, acho que a gente pode ter êxito nessa partida. Qualquer detalhe que você bobeie pode colocar tudo a perder. É máxima concentração, espírito coletivo imenso, porque esse é o jogo mais difícil - disse Mozer.

FICHA TÉCNICA - FLAMENGO X CHELSEA

2ª RODADA - GRUPO D - MUNDIAL DE CLUBES

Data e horário: Sexta-feira, 20 de junho de 2025, às 15h (de Brasília);

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA);

Onde assistir: TV Globo, Sportv, CazéTV (Youtube), Disney+ e DAZN;

Árbitro: Ivan Barton (Salvador)

Assistentes: David Moran (Salvador) e Antonio Pupiro (Nicaraguá)

Quarto árbitro: Ning MA (China)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique (Pedro) e Luiz Araújo.

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Sanchez; Reece James, Tosin, Colwill e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández (Lavia), Cole Palmer e Pedro Neto; Madueke e Jackson (Delap).

