Flamengo: irmão de De la Cruz diz que atleta deve sair por relação com técnico

O irmão de Nicolas de La Cruz deu uma declaração que pode deixar os torcedores do Flamengo preocupados. Segundo ele, o uruguaio, que está lesionado, pode deixar o clube e voltar ao River Plate, onde teve grande destaque.

Em entrevista ao "La Guardia", Carlos Sanchez, irmão de De la Cruz, disse que o jogador pode deixar o Flamengo pela boa relação que o uruguaio tem com Marcelo Gallardo, técnico do River Plate.

- Pela relação que ele tem com o Gallardo, eu creio que Nico vai voltar ao River - disparou Carlos Sanchez

Vale lembrar que, recentemente, De La Cruz se chateou com um áudio vazado de José Luiz Runco, então médico do Flamengo, sobre sua condição física. Ele recebeu apoio, interno e externo, dos companheiros de elenco, como Arrascaeta, Viña e Léo Ortiz. A situação incomodou muito os jogadores. O Flamengo acabou liberando o jogador para passar um período com a família no Uruguai.

Nico de la Cruz voltou a ser desfalque no Flamengo, após retorno tímido da entorse no joelho esquerdo sofrida em 18 maio, diante do Botafogo. Apesar de entrar em campo contra Bayern, São Paulo e Santos, o uruguaio sequer foi relacionado para os jogos contra Fluminense e Red Bull Bragantino por conta de problemas físicos.

Nesta sexta-feira (15), o clube informou que o meio-campista foi a foi liberado para ir ao Uruguai ficar com a família e só volta às atividades na segunda-feira (28). A decisão acontece após episódio envolvendo o agora ex-chefe do departamento médico rubro-negro, José Luiz Runco, que gerou polêmica com uma mensagem criticando a lesão do jogador, afirmando que o mesmo tem "problema irreparável no joelho direito". Segundo informações apuradas pelo Lance!, os vazamentos mexeram emocionalmente com o atleta.

Contudo, mesmo voltando a ser ausência, De la Cruz não apresenta nova lesão. O Flamengo observou as condições físicas do meia após três jogos em que ele participou e optou por dar um passo atrás no tratamento do joelho esquerdo, contundido em maio.

O clube está esfriando o processo de inflamação do local e voltou a realizar a drenagem. Com isso, o De la Cruz continuará sendo desfalque por cerca de três semanas. Por outro lado, o jogador está sem dor no joelho direito, região apontada por Runco como "irreparável".

O caso do uruguaio é parecido com o de Gonzalo Plata, entre o início de maio até a estreia no Mundial de Clubes. Na época, o equatoriano sofria com edema no joelho direito e, apesar de ter retornado contra o Botafogo-PB, voltou a ficar fora de ação por mais de um mês após reavaliação do departamento médico.