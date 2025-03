Jogo das Estrelas destina parte das doações de 2024 ao Unicef

Como o organizador Júnior Coimbra e o anfitrião Zico há 20 anos fazem questão de ressaltar, o maior intuito e objetivo do Jogo das Estrelas sempre foi o de ajudar instituições e projetos sociais. É assim desde o seu nascimento, em 2003. Nesta quarta-feira (12), às 10h, no CFZ, chegou a hora de reverter parte dos recursos da última edição para as iniciativas implementadas pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Zico receberá representantes do Unicef em sua casa para celebrar e divulgar os fundos arrecadados na partida do dia 28 de dezembro, no Maracanã, que marcou a 20ª edição do maior jogo beneficente esportivo do Brasil.

— O grande intuito do Jogo das Estrelas nesses 20 anos sempre foi ajudar. No início, com alimentos, e depois com renda da partida. No total, já auxiliamos mais de 400 instituições. Na 20ª edição, tudo em benefício do UNICEF, chancela de uma importância gigantesca. Trata-se de uma organização internacional que já existe há quase oito décadas, uma referência global. Ficamos felizes e orgulhosos por estarmos juntos nessa. Com certeza, essa doação ajudará muita gente. É um momento de alegria, como se fosse o apito final do nosso evento. E que seja apenas o início de uma parceria de longa duração — diz Júnior Coimbra.

Completando 75 anos no Brasil agora em 2025, o Unicef apoia as mais importantes transformações na área da infância e da adolescência no país.

— Estamos falando de duas instituições há muito estabelecidas no Brasil: o futebol e o Unicef. E essa parceria, que uniu o futebol a causa da infância por meio do Jogo das Estrelas, nos encheu de alegria e contribuirá para que meninas e meninos cresçam protegidos de violências, saudáveis e com suas necessidades atendidas, além de terem acesso a oportunidades — afirma Flavia Antunes Michaud, chefe do escritório do UNICEF no Rio de Janeiro, cidade que sediou a partida beneficente.

Além de reverter parte da renda ao Unicef, Zico e a organização do evento ainda doarão 76 pares de chuteiras do projeto DOE GOLS, uma parceria com o SporTV. Isso graças aos artistas do espetáculo que estiveram no gramado do Maracanã na última edição. Na preliminar, o Jogo dos Artistas, empate em 5 a 5. No Jogo das Estrelas, vitória do time de Zico por 7 a 6, com direito a um gol do Galinho. Ou seja: 22 gols e um total de 66 pares de chuteiras. Já o gol do anfitrião tem peso 10: mais dez pares.

