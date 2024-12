O metrô do Rio de Janeiro terá um esquema de funcionamento especial neste fim de semana (28 e 29/12) com o Jogo das Estrelas marcado para este sábado no Maracanã. O MetrôRio funcionará das 5h à meia-noite no sábado; e das 7h às 23h no domingo. O metrô é a melhor opção para chegar ao evento utilizando a linha 2.

Neymar e Marinho ajudam Zico após o gol do time vermelho, durnate o Jogo das Estrelas amistoso comemorativo no Maracana (Foto: Armando Paiva/AGIF)

Esquema especial do metrô no fim de semana do Jogo das Estrelas

Nos dois dias, a linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório/Ipanema, e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho compartilhado entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema.

A concessionária Metrô Rio orienta que os clientes carreguem seus cartões com antecedência ou utilizem o pagamento com cartões de débito/crédito por aproximação diretamente nos validadores das catracas (Atenção: nem todas as catracas possuem esse sistema!).

O efetivo de segurança e de operadores de estação será forçado nas estações Maracanã e São Cristóvão para oferecer mais comodidade e facilidade ao público.

A estação Maracanã é mesmo a melhor para desembarcar?

Depende! Quem tem ingressos para acesso nos portões A, B e C (Oeste e Sul) deve desembarcar na estação Maracanã (Linha 2). Já para quem tem bilhetes para o portão D, E e F (Leste e Norte), a concessionária indica que o desembarque seja feito na estação São Cristóvão (Linha 2).

Horários de funcionamento do metrô no fim de semana (28 e 29/12)

🚏Metrô - Linhas 1, 2 e 4

- Sábado (28/12): das 5h à meia-noite

- Domingo (29/12): das 7h às 23h

Transferência entre as linhas 1 e 2

Sábado (28/12) e domingo (29/12): no trecho compartilhado entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/ Ipanema.