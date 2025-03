Jogadores do Vasco vão à Sapucaí após eliminação no Carioca

O Vasco foi derrotado, por 2 a 1, para o Flamengo, no último sábado (8), em jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã. Depois das partida, Dimitri Payet e Máxime Rodríguez foram vistos na Sapucaí, para o Desfile das Campeãs, no Carnaval do Rio de Janeiro.

O camisa 10 começou a partida no banco de reservas, mas entrou em campo aos 17 minutos do segundo tempo, no lugar de Nuno Moreira, autor do gol vascaíno que abriu o placar. Já o meio-campista suíço sequer foi relacionado para a decisão.

Depois de perder a primeira partida por 1 a 0, no Nilton Santos, a equipe comandada por Carille, precisava vencer o Rubro-Negro por, pelo menos, dois gols de diferença para avançar à final. Apesar de ter aberto o marcador com o gol do português aos 21 do primeiro tempo, o Cruz-Maltino sofreu o empate ainda na primeira etapa, com Bruno Henrique. Ao fim do segundo tempo, Luiz Araújo confirmou a vaga na final e a virada rubro-negra no Maracanã.

Agora, o Vasco só retorna aos gramados na estreia do Brasileirão diante do Santos, no dia 30 de março. Até lá, Fábio Carille terá cerca de 20 dias de preparação com o elenco. Segundo o treinador, mudanças serão necessárias.

– Temos três semanas para trabalhar, adaptar os jogadores que estão chegando, fazer jogos-treinos e fazer nossa estreia no Campeonato Brasileiro de forma mais organizada e melhor tecnicamente. Estamos evoluindo. Tenho trabalhado a parte mental e tenho que seguir trabalhando bastante. Está muito longe do que espero e acredito desse grupo. Algumas coisas vão ser feitas dentro do que acredito para o início do Brasileiro.

