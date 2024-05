Jogador revela cantada de ex-zagueiro do Fluminense em esposa de Conca; entenda

Tartá relembrou situação envolvendo os ex-jogadores Conca e André Luis (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Tartá, revelado nas categorias de base do Fluminense, relembrou uma história curiosa envolvendo os ex-jogadores Darío Conca e André Luis. Durante papo no "Mundo GV", o atleta contou que o ex-zagueiro deu uma cantada na mulher do argentino na época em que atuavam juntos pelo Tricolor.

- O André Luis era um cara fora da casinha, vive em outro mundo e é super engraçado. A gente estava voltando do jantar para o quarto, aí no corredor veio uma mulher bonita na nossa direção. Ele parou na frente dela e falou: "E aí chuchuzinho?" Só que quando ele fez isso, o Conca viu. E quem era a mulher? A esposa do Conca na época - relembrou Tartá.

- Quando o Conca percebeu, ele começou a gritar: "Na minha mulher não, filho da p***". O André Luis acabou dando bote na esposa do amigo. Mas ele não sabia também. Nós ficamos constrangidos com a situação, mas depois que passamos por ela, caímos no chão de tanto rir. Depois o André brincou: "Não está escrito na testa, como eu iria saber?" - completou.

A história ocorreu em 2010, ano em que o Fluminense foi campeão brasileiro. Conca e André Luis já se aposentaram do futebol, enquanto Tartá, aos 35 anos, ainda atua profissionalmente. O último clube do jogador foi o Serrano-RJ. Antes, o atacante também defendeu Athletico Paranaense, Vitória, Criciúma, Goiás, América-RN e Boavista-RJ.