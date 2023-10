O jogador Álvaro Prieto, que estava desaparecido desde o dia 12 de outubro, foi encontrado morto nos vagões de um trem em Sevilha, na Espanha. O atleta de 18 anos foi achado entre dois vagões de um trem. De acordo com as investigações, o jogador de 18 anos do Córdoba foi eletrocutado enquanto estava no teto da composição.