O pugilista baiano também menosprezou a preparação do ex-BBB Bambam e detalhou sua rotina de treinos visando o embate: "Já estou me preparando para a luta, pego os sparrings da altura dele pra gente começar a pegar esse tranco maior. A gente começa a treinar com lutadores de verdade, que Bambam não é lutador de verdade. Pratico boxe de verdade. Ele faz o treinamento “meia boca” dele. Agora que ele me desafiou, aguenta. Vou matar ele. Bater nele!" Confira o trecho a seguir.