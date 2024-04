Jogador do Vasco tenta burlar Lei Seca e é multado duas vezes em poucos minutos

Paulinho, do Vasco, recebe duas multas na mesma noite (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Publicada em 20/04/2024 - 10:08 • Rio de Janeiro (RJ)

O meia Paulinho, do Vasco, foi multado duas vezes em poucos minutos ao tentar enganar os agentes e escapar de uma blitz montada na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio



Sem carteira de habilitação, ele foi flagrado por drones da Operação Lei Seca ao contratar os serviços de um motorista profissional para atravessar o posto de fiscalização. O caso foi revelado pelo Jornal Nacional, da TV Globo, na noite desta sexta-feira (19).



🚔 O que aconteceu?



- Paulinho dirigia seu veículo quando foi abordado pela primeira vez na blitz da Lei Seca. Sem carteira, ele foi informado que, para deixar o local com o carro, outra pessoa habilitada teria que conduzí-lo.

- Em seguida, um motorista profissional se aproximou e falou ao jogador sobre seus serviços. Por um valor combinado, ele costuma levar o carro de motoristas impedidos de dirigir.



- O motorista assumiu a direção do carro de Paulinho, que entrou no banco traseiro do veículo. Eles andaram cerca de 30 segundos, e o atleta - sem carteira - voltou ao volante após fazer um PIX no valor de R$ 300.



- Logo adiante, ele foi parado novamente por agentes da Lei Seca que monitoravam tudo com um drone. Os dois foram levados para a delegacia.



- Enquanto Paulinho foi multado duas vezes por dirigir sem habilitação, o motorista Thiago Almeida Bianchi de Mattos foi preso em flagrante. Segundo a polícia, ele cometeu um crime quando entregou a direção do carro a uma pessoa não habilitada.

Paulinho, do Vasco, tentou escapar de blitz da Lei Seca (Foto: Fabio Moreira Pinto/ Agif/Gazeta Press)