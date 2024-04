Ferran Torres já se envolveu com Sira (Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/04/2024 - 17:33 • São Paulo (SP)

Às vésperas da Eurocopa, a seleção da Espanha tem uma preocupação que se arrasta para o fora de campo: um possível problema que possa surgir envolvendo um triângulo amoroso nos bastidores da equipe.

O zagueiro Le Normand estaria vivendo um caso com a modelo Sira Martínez, que por coincidência é filha de Luis Henrique, treinador do PSG. Mas Sira também já viveu um relacionamento e é ex de Ferran Torres, que é companheiro de seleção de Le Normand.

As informações sobre este suposto triângulo amoroso foram divulgadas pelo portal espanhol Telecinco. O affair atual da modelo com o zagueiro ainda não seria oficializado, mesmo com alguns registros do dois publicamente.

Aliás, Ferran Torres faz parte justamente da equipe que é comandada pelo pai de Sira. Atleta do PSG, aguarda a disputa pelas quartas de final da Champions, e deve dividir a equipe com o possível atual de sua ex companheira. A Espanha faz parte do grupo com Albânia, Croácia, e Itália. O torneio começa em junho.

A preocupação, por sua vez, é sobre uma possível questão possa surgir entre os dois caso isso se arraste para algo maior.