Jogador brasileiro morre aos 23 anos na República Tcheca

Leandro Lima, jogador brasileiro de 23 anos que atuava na República Tcheca, morreu neste domingo (30). Ele é irmão de Léo Jabá, ex-jogador de Corinthians e Vasco, que lamentou o ocorrido em suas redes sociais.

- Galera, infelizmente essa notícia é verdadeira. Meu irmão nos deixou precocemente, tem sido um momento extremamente difícil para mim e minha famíalia. Ainda estou tentando assimilar tudo. Agradeço desde já pelas mensagens - publicou Léo Jabá.

Leandro Lima, jogador do FK Pardubice, morre aos 23 anos (Foto: Reprodução)

Revelado pela Ponte Preta, Leandro Lima chegou a vestir as cores do Fluminense nos juniores. No futebol brasileiro, o atacante também passou por Oeste, Bahia, CA Diadema e União Mogi. Ele estreou no profissional pelo São Bernardo, com 17 anos na época.

Em 2023 foi jogar na República Tcheca. O seu último clube foi o FK Pardubice, da primeira divisão local, que se despediu do atleta em seu perfil oficial.

- Com grande pesar, devemos anunciar uma notícia muito triste relacionada a um dos jogadores do FK Pardubice. O jogador de futebol brasileiro Leandro Lima faleceu repentinamente. Este evento nos afetou profundamente, sentimos muito, pensamos em seus entes queridos e expressamos nossas sinceras condolências - anunciou o FK Pardubice.

Além do Pardubice, Leandro também jogou por Samgurali Tsalbulko, da Geórgia, e SK Prostejov, da República Tcheca, fora do país.