Jô é solto após passar a noite na prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia

Jô em ação pelo Amazonas (Foto: Marcos Junior / AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 17:50 • Campinas (SP)

A Justiça da Bahia determinou a soltura do atacante Jô, do Amazonas, na tarde desta terça-feira (7). O jogador, com passagens por Seleção, Corinthians e Atlético-MG, havia sido preso na noite de segunda-feira (6) por falta de pagamento de pensão alimentícia.

O jogador passou a noite na cadeia anexa do 2º do Distrito Policial de Campinas (SP) e na manhã desta terça foi levado algemado para audiência. Ele deixou a prisão no início da noite.

Por envolver menor de idade - o jogador tem oito filhos, sendo seis fora do casamento -, o processo que levou ao mandado de prisão corre em segredo de Justiça.

O mandado de prisão contra Jô foi cumprido antes do jogo entre Amazonas e Ponte Preta, pela terceira rodada da Série B do Brasileiro.