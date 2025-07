Festa de Vini Jr teve Ivete Sangalo, Furacão 2000 e parque de diversões; veja como foi

O fim de semana no Rio de Janeiro ficou marcado por duas grandes festas promovidas pelo atacante Vini Jr, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, que completou 25 anos no último dia 12. Os eventos aconteceram no Sítio Lajedo, em Vargem Pequena, e contaram com a presença de grandes nomes da música, do esporte e do entretenimento.

Primeiro dia de festa

No sábado (21), a festa teve temática tecnológica, abusando do uso de drones, LED e fogos de artifício. Os convidados estavam no estilo "All black", com roupas pretas, e não podiam entrar com celulares no espaço. Um buffet de massas, saladas e alimentos mais sofisticados formavam o cardápio do dia.

Ludmilla se apresentou em um palco externo do local e, no intervalo da atração, outros shows aconteciam na parte de dentro do local. Oruam, L7nnon e Orochi foram alguns dos nomes. Mas a principal estrela da noite, foi o rapper norte-americano Travis Scott, que após se apresentar, continuou na festa e curtiu com os convidados.

Segundo dia do evento de Vini Jr

Após o primeiro dia de festa terminar só às 10h da manhã de domingo, horas depois o evento recomeçou. Os convidados voltaram ao local para curtir o "Parque Vini World", que teve temática de parque de diversões, com brinquedos como barco viking e tiro ao alvo e comidas típicas, como cachorro-quente, pipoca, nugget e algodão doce.

Em um segundo momento da última noite, a festa se transformou em um grande carnaval de rua, capitaneado por Ivete Sangalo em cima de um trio elétrico. Antes de animar os convidados, a cantora aproveitou o momento para prestar uma homenagem a Preta Gil, que morreu no último domingo. O cantor Nattanzinho também se apresentou no evento.

Na última parte do evento, a festa se tornou um grande baile de favela, nomeado de "Baila, Vini Jr". Com decoração que remetia à São Gonçalo, onde Vini Jr cresceu, aconteceu o show da Furacão 2000, e o atacante distribuiu óculos e um copo personalizado aos convidados. Na reta final, ainda teve um show de pagode para encerrar as festividades.

Algumas presenças ilustres no evento, além das atrações, foram a cantora Anitta, a influenciadora Virgínia Fonseca, a atriz Bruna Griphao e o apresentador Casimiro Miguel. Alguns nomes da série espanhola "Elite", da Netflix, também estiveram na festa. Nomes do esporte como Éder Militão, Eduardo Camavinga e Bruninho, do vôlei, marcaram presença.

Segundo relatos obtidos pelo Lance!, Vini Jr foi simpático com todos os convidados, subiu no palco durante as atrações musicais e curtiu a maior parte dos eventos com amigos mais próximos e família.