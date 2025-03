Web repercute declaração de Leila Pereira em Corinthians x Palmeiras: ‘Inacreditável’

Pouco antes da bola rolar no segundo jogo da final do Paulistão, Leila Pereira trocou algumas palavras com Augusto Melo. A presidente do Palmeiras brincou com o mandatário do Corinthians, mas a declaração acabou não pegando bem entre alviverdes. Alvinegros, no entanto, brincaram com a cena, que viralizou nas redes sociais.

- A gente é sempre muito bem tratado aqui. Vocês só não tratam a gente bem em campo, vocês ganham sempre! - disse Leila Pereira a Augusto Melo, em vídeo captado pela TNT Sports.

O Corinthians saiu na frente após vencer o jogo de ida, no Allianz Parque, por 1 a 0, com gol de Yuri Alberto, e precisa somente de um empate para erguer a taça. O Palmeiras, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para conquistar o tetracampeonato inédito.

