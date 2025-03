Na briga pelo 31° título do Campeonato Paulista, o Corinthians transformou a Neo Química Arena em um caldeirão nesta quinta-feira (27) para enfrentar o Palmeiras. Torcedores presentes no estádio utilizaram bandeirinhas, entoaram cantos provocativos ao rival, como "Sem Mundial", e prometem mosaicos no decorrer do Derby.

Com colaboração do patrocinador máster do clube, o Corinthians distribuiu cerca de 40 mil bandeirinhas personalizadas com a frase "Bem-vindo ao Hospício" nos setores leste do estádio. Durante o aquecimento dos atletas alvinegros, houve incentivo.

Finais entre Corinthians x Palmeiras

A história de decisões de Estaduais entre alviverdes e alvinegros é longa e repleta de capítulos com provocações dos dois lados. O Corinthians já venceu mais vezes, é verdade. Foram 30 taças, contra 26 do Palmeiras que, aliás, está em sua sexta final consecutiva e pode conquistar um tetracampeonato inédito. Portanto, não tem jogo fácil para nenhuma das equipes.

Em toda a história, foram oito finais de Paulistão entre os dois clubes, sendo a primeira em 1936 e a última em 2020. O Palmeiras leva vantagem em finais, pois acumula cinco títulos, contra três do Corinthians.

Decisão em Itaquera

O técnico Abel Ferreira espera contar com todos os seus titulares para o jogo que vale o tetracampeonato paulista para o Palmeiras. Para conquistar o feito inétido, o Verdão, que perdeu o primeiro clássico por 1 a 0, em casa, precisará vencer por dois ou mais gols de diferença. Caso vença por um, a taça será decidida nos pênaltis, enquanto o empate garante o título paulista ao Corinthians.

